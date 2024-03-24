طالب بوقفة أخلاقية.. "السلطان": جرأة بعض المسلسلات الخليجية فاق التوقعات وتجاوز الحدود

- تميّز موسم "الليوان" بجوقة ضيوف رائعين، إلا أن حلقة "مروجي المخدرات" كانت الأفضل والأقرب للتأثير، لأنها كانت صادقة ومن الميدان، وهنا تحية إكبار وتقدير لرجال مكافحة المخدرات.

- لم ينقذ البرامج الحوارية هذا الرمضان؛ سواء رواد الأعمال من الشباب، بقصصهم الملهمة، ونجاحاتهم المتوافقة مع تقدم رؤية 2030م، والأروع المهتمون بالأدب العربي، ممن سلطوا الضوء على جمال لغتنا وعمق ثقافتنا".