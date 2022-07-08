شاهد.. مؤذن عرفة بعد تكليفه برفع الآذان لأول مرة: شعور لا يوصف

أكد الشيخ مبارك بن سالم المولد المؤذن المكلف برفع الآذان بمسجد نمرة بمشعر عرفات أن التكليف برفع الآذان في هذه المناسبة العظيمة والمشهودة في أعظم مؤتمر عالمي وهي وسام فخر واعتزاز وشرف كبير توجني به وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة لكل ما يخدم ضيوف الرحمن.
وذكر "المولد" في مقطع فيديو وثقته "سبق" من مكبرية مسجد نمرة قبل صلاتي الظهر والعصر اليوم أنه يعمل منذ قرابة العشرين عاماً إماماً وقبل سنتين تم تكليفه بالآذان في مسجد قباء، وكانت والدتي - رحمها الله - تدعو لي أن أرفع الآذان بيوم مشهود وتحقق اليوم.
ولفت "المولد" إلى أنه اليوم ولأول مرة في تاريخ مسجد نمرة أن يكلف مؤذن من خارج مكة المكرمة.
وتوجه مؤذن عرفة في ختام حديثه لـ"سبق" بالدعاء بأن يحفظ الله المملكة قيادة وشعباً وأن يديم الأمن والأمان والاستقرار، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.
مما يذكر أن المؤذن "مبارك المولد" من مواليد المدينة المنورة ومن حفظة كتاب الله عزوجل.