شاهد.. مؤذن عرفة بعد تكليفه برفع الآذان لأول مرة: شعور لا يوصف

وذكر "المولد" في مقطع فيديو وثقته "سبق" من مكبرية مسجد نمرة قبل صلاتي الظهر والعصر اليوم أنه يعمل منذ قرابة العشرين عاماً إماماً وقبل سنتين تم تكليفه بالآذان في مسجد قباء، وكانت والدتي - رحمها الله - تدعو لي أن أرفع الآذان بيوم مشهود وتحقق اليوم.