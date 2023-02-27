الموافقة على تعديل لائحة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقواعد التنظيمية للصناديق العائلية

تيسيراً لعمل المنظومات غير الربحية ودعماً لنموها؛ صدرت موافقة مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقواعد التنظيمية للصناديق العائلية، والعمل بها بعد ١٨٠ يوماً من تاريخ 12 رجب 1444هـ الموافق 3 فبراير 2023م، كما أصدر المجلس قراره بتعديل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، ولائحة مجلس الجمعيات الأهلية والعمل بها بعد ٣٠ يوماً من تاريخ إقرارها.