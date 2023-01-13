رئيس اتحاد الإذاعات العربية يدعو إلى صناعة محتوى رقمي محلي بمواصفات عالمية

وأكد أن المؤسسات الإعلامية التقليدية في الدول العربية أصبحت اليوم غير قادرة على مواجهة التمدد والطوفان الرقمي الذي صنع تغيُّراً في خارطة المنافسة الإعلامية في جميع دول العالم، وهو الأمر الذي يؤكد حتمية توحيد جهود المؤسسات العربية تحت مظلة تحالفات تجعل الموقف العربي أكثر قوة، وهو ما يتمثل في اتحاد إذاعات الدول العربية الذي يعمل على تشكيل قوة إعلامية تجابه سلبيات التمدد الرقمي في دول العالم العربي.