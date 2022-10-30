36 مئوية.. 4 مدن تسجّل أعلى حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأحد، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والدمام وجازان سجّلت 36 درجة مئوية، تليها جدة والأحساء والخرج 35 درجة مئوية، وكل الرياض وبريدة ووادي الدواسر والقنفذة وينبع والعلا وحفر الباطن 34 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 9 مئوية، والطائف وبيشة 13 درجة، تليهما نجران وطريف 14 درجة، ثم القريات 15 درجة، وبريدة والدوادمي والمجمعة 16 مئوية، والرياض وتبوك وحائل وعرعر ووادي الدواسر 17 درجة.
وسجّلت الدمام وأبها والطائف والقنفذة وينبع أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.