بين 40 و9 مئوية.. هذه المدن سجّلت أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة والأحساء 40 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 9 مئوية.