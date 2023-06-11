"الياسين " من متجوِّل هاوٍ إلى قفَّاص محترف

بعد أن كان يتجول وهو صغير بين أزقة سوق التراث الشعبي بالأحساء قديمًا؛ ليراقب الحرفيين وهم يبدعون ويتفننون بصناعة منتجاتهم ومشغولاتهم اليدوية، وأثناء تفحُّصه بفضول لكيفية تحويلهم المواد الطبيعية الخام لقطع تُستخدم في الحياة اليومية، وجد يونس الياسين ضالته في حرفة صناعة الأقفاص باستخدام خوص النخيل.
ويستعرض الياسين في جناحه الخاص، ضمن فعالية الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية "بنان"، العديد من منتجاته التي لا تزال تجد رواجًا كبيرًا نظرًا لجودتها، وما تحمله من روح خاصة، لا تتوافر في بديلاتها من الصناعات الحديثة.
وأوضح القفاص الياسين خلال مشاركته ضمن الفعالية التي تنظمها هيئة التراث في واجهة الرياض، وتستمر حتى 12 يونيو الجاري، أنه واجه في بداية امتهانه الحرف اليدوية التراثية صعوبة، تتمثل بقلة إمكانياته المادية التي لم تساعده في توفير الأدوات اللازمة؛ وهو ما دفعه للتركيز على إنتاج الأقفاص بعمل يدوي بحت.
وأردف: "التقيت قفاصًا سابقًا ذا خبرة في المجال؛ فكان سببًا في إلهامي بعد أن مد لي يد العون؛ ليزودني بالكثير من خبراته السابقة، حتى تمكنت من الحرفة".
وأكد الياسين أنه لا يزال متعلقًا بحرفته؛ لرغبته في المحافظة على أصالتها؛ وهو ما جعله ينذر نفسه كمعلم للأجيال الشابة لتدريبهم، وغرس حب المهن التقليدية في نفوسهم.
يُذكر أن هيئة التراث تسعى من خلال الفعالية الدولية إلى تسليط الضوء على الحِرف اليدوية، ودعم وتمكين الحرفيين، إضافة إلى إبراز أهم العادات والتقاليد السعودية، والتعريف بالتراث الثقافي الغني للمملكة، وتطويره، ونقله للأجيال القادمة. كما تهدف الهيئة إلى توفير منصة للحرفيين؛ لعرض مهاراتهم وإبداعاتهم.