"الياسين " من متجوِّل هاوٍ إلى قفَّاص محترف

ويستعرض الياسين في جناحه الخاص، ضمن فعالية الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية "بنان"، العديد من منتجاته التي لا تزال تجد رواجًا كبيرًا نظرًا لجودتها، وما تحمله من روح خاصة، لا تتوافر في بديلاتها من الصناعات الحديثة.