انطلاق النسخة الافتتاحية من المنتدى اللوجستي العالمي اليوم في الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، انطلقت اليوم فعاليات النسخة الافتتاحية من المنتدى اللوجستي العالمي (GLF24)، الذي تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجستية، في مركز الملك عبدالله المالي، ويستمر حتى يوم الاثنين 14 أكتوبر.