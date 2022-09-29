للمعتمرين والزوار.. 8 نصائح من "شؤون الحرمين" لطواف آمن وخاشع

قدّمت رئاسة شؤون الحرمين، 8 نصائح للزوار والمعتمرين لتحقيق طواف آمن وخاشع.
وقالت الرئاسة، عبر حسابها على "تويتر": ليتحقق طواف آمن وخاشع، عليك أخي الطائف تـجـنـب أمـاكـن الـزحـام كـي لا تـزعـج إخـوانـك الـطـائـفين بالمدافعة، وتجنب لـبـس الـحـذاء أثناء الـطـواف، والـتـزم بتـوجـيـهـات رجـال الأمـن ومـوظـفـي الـرئـاسـة فـهُـم حريصون على سلامتك.
وأضافت: "المشايخ داخل صحن المطاف يَسعَدون بخدمتك، فلا تتردد في سؤالهم عن ما يشكل عليك من الأحـكـام الـشـرعـيـة".
وتابعت: "ركـعـتـا الـطـواف خـلـف الـمقام غـيـر ضرورية؛ لا سيما في أحوال الزحـام"، وأردفت: "اتجه لأداء الطواف من الأماكن المخصصة للطائفين".
وبيّنت أنه إذا كنتَ من الأشخاص ذوي الإعاقة فسيوجهك إخوانك الموظفون إلى بدائل الطواف في أماكن مخصصة للتسهيل عليك.
واختتمت رئاسة شؤون الحرمين بالحث على الطواف على مجموعات؛ مذكّرة بأن رفع الصوت بالدعاء والذكر فيه تشويش وإعاقة للطائفين، فاجتنبه.