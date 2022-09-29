للمعتمرين والزوار.. 8 نصائح من "شؤون الحرمين" لطواف آمن وخاشع

وقالت الرئاسة، عبر حسابها على "تويتر": ليتحقق طواف آمن وخاشع، عليك أخي الطائف تـجـنـب أمـاكـن الـزحـام كـي لا تـزعـج إخـوانـك الـطـائـفين بالمدافعة، وتجنب لـبـس الـحـذاء أثناء الـطـواف، والـتـزم بتـوجـيـهـات رجـال الأمـن ومـوظـفـي الـرئـاسـة فـهُـم حريصون على سلامتك.