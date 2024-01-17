دافوس.. اتفاقية تعاون بين المملكة و"منظمة التعاون والتنمية"

وقّعت المملكة، اليوم، مذكرة تفاهم مع "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية"؛ لتعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من مبادرات تطوير السياسات العامة في قطاعات عدة؛ منها الاقتصادية، والضريبية، والحوكمة المؤسسية، والاستدامة.