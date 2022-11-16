الرياض وسيئول.. "محمد بن سلمان" يقود علاقات البلدين إلى قمة الشراكة والتحالف

من ناحية ثانية، أسس البلَدان اللجنة السعودية الكورية المشتركة قبل أكثر من 40 عامًا تقريبًا، ويكمن دورها في تعزيز العلاقات والمصالح المشتركة بين المملكة وكوريا، وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها كل سنتين، بالتناوب بين الرياض وسيئول، وكان آخر انعقاد لها في الدورة الـ19 خلال شهر ديسمبر 2019، في الرياض.