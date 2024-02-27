مجموعة stc تحصد جائزة "المساهمين الفاعلين" في الامن السيبراني خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2024 في برشلونة

وفي عام 2023، اختارت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول مجموعة stc ضمن 6 شركات أخرى من أجل إطلاق برنامج " T-ISAC SS7 Operator Focus Group"، والذي يركز على مواجهة الهجمات السيبرانية وتهديدات الاتصالات التي تستهدف المكالمات والرسائل النصية. وعمل الفريق التنفيذي للمجموعة عن كثب مع الجمعية على وضع استراتيجية تطويرية لتبادل المعلومات والحد من التهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني لقطاع الاتصالات حول العالم، وذلك عبر منظومة وقائية شاملة.