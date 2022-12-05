41 شركة سعودية وفيتنامية تبحث الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة

من جهتها أوضحت نائب المدير العـام لإدارة آسيا وأفريقيا بوزارة الصناعـة والتجـارة بفيتنام نجوين مينه فونج، أن المملكة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لفيتنام في الشرق الأوسط، وأن هياكل الاستيراد والتصدير للمنتجات بين البلدين قائمة على التكامل وليس المنافسة ، مؤكدة أن مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وفيتنام كبيراً في ظل جهودهما لتوسيع الأسواق وجذب الاستثمارات وخطط الإصلاح الاقتصادي وهياكل استيراد وتصدير المنتجات التكاملية وفرص الوصول لأسواق واعدة والمزايا النسبية التي يمكن أن تصنع تكاملاً اقتصادياً.