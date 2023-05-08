"الحصيني" يرسم خريطة التوقعات للـ 36 ساعة المقبلة.. أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ "36" ساعة المقبلة من مساء اليوم الإثنين حتى مساء يوم غد الثلاثاء، سقوط أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ "متفرقة" من مناطق: عسير وجازان ونجران وشرق منطقة مكة المكرّمة تمتد إلى أجزاءٍ متفرقة من وسط الوسطى والشمالية وشمال الشرقية من المملكة تُسبق برياح هابطة مغبرة.