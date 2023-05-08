محليات

"الحصيني" يرسم خريطة التوقعات للـ 36 ساعة المقبلة.. أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح

تطول مناطق عدة بينها عسير وجازان ونجران وشرق مكة والشمالية وشمال الشرقية
"الحصيني" يرسم خريطة التوقعات للـ 36 ساعة المقبلة.. أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ "36" ساعة المقبلة من مساء اليوم الإثنين حتى مساء يوم غد الثلاثاء، سقوط أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ "متفرقة" من مناطق: عسير وجازان ونجران وشرق منطقة مكة المكرّمة تمتد إلى أجزاءٍ متفرقة من وسط الوسطى والشمالية وشمال الشرقية من المملكة تُسبق برياح هابطة مغبرة.

وأضاف "الحصيني"؛ حسب النماذج العددية للطقس يُتوقع هبوب رياح معظمها من خفيفة إلى متوسطة مع هبات شبه قوية على أجزاءٍ من دول الخليج بما فيها المنطقة الشرقية من المملكة وأجزاءٍ من وسط وغرب وشمال المملكة، إلا أن يصرفها الله، والتغيير وارد لأنها توقعات، والله أعلم.

حالة الطقس
أمطار
عبدالعزيز الحصيني

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