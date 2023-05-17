توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين شركتيْ أثير ومختبرات البرج

وقّعت شركة "أثير" لنظم المعلومات، وشركة "مختبرات البرج"، اتفاقية تعاون مشترك يتم من خلالها إجراء التحويل الطبي من المنشآت الطبية إلى المختبرات، وتَضمن الاتفاقيةُ توفير الملف الطبي عبر تطبيقات الأجهزة الذكية؛ بحيث يكون كملف متكامل ومرتبط مع أنظمة متعددة وجهات ذات علاقة. وقد اشتملت الاتفاقية أيضًا على تقديم خدمات تقنية الربط مع مقدمي خدمات التأمين ومنصة نفيس وغيرها.
وأشار العضو المنتدب لمختبرات البرج الدكتور محمد أمين، أن هذه الاتفاقية تُسهِم في تطوير الرعاية الصحية والوصول بها لأفضل الحلول التشخيصية، وكذلك للارتقاء بالخدمات الصحية بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وأشاد د. محمد أمين بجهود شركة أثير التطويرية بالمجال التقني والمهني؛ مضيفًا أن "مستقبل تقديم الخدمات الصحية المتكاملة سوف يعتمد على التحالفات القوية بين الشركات".
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة أثير المهندس عبدالجواد شودري، أن تلك الاتفاقية تُعزز أهداف الشركة نحو توفير خدمات رقمية استثنائية وتؤسس لشراكات قوية وفق رؤية المملكة، وأكد المهندس شودري أن مختبرات البرج من الشركات الرائدة في مجال المختبرات والخدمات الصحية في منطقتي الخليج وشمال إفريقيا؛ الأمر الذي يعزز من قيمة الشراكة بين الشركتين.. وأضاف أن مثل هذه الاتفاقيات تفتح آفاقًا جديدة لريادة عملية التحول الرقمي للقطاع الصحي.
ومن الجدير بالذكر أن شركة أثير توفر أنظمة طبية متكاملة للمنشآت الطبية في كل من القطاعين الحكومي والخاص، وقد وجّهت شركة أثير خططها الاستراتيجية نحو عقد شراكات وتحالفات مع كل الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصحي، ويُعد العام ٢٠٢٣ عام التحالفات للشركة وعلى أوسع نطاق.