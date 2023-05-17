توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين شركتيْ أثير ومختبرات البرج

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة أثير المهندس عبدالجواد شودري، أن تلك الاتفاقية تُعزز أهداف الشركة نحو توفير خدمات رقمية استثنائية وتؤسس لشراكات قوية وفق رؤية المملكة، وأكد المهندس شودري أن مختبرات البرج من الشركات الرائدة في مجال المختبرات والخدمات الصحية في منطقتي الخليج وشمال إفريقيا؛ الأمر الذي يعزز من قيمة الشراكة بين الشركتين.. وأضاف أن مثل هذه الاتفاقيات تفتح آفاقًا جديدة لريادة عملية التحول الرقمي للقطاع الصحي.