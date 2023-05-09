"التجارة" تحذّر من النصب والاحتيال عبر مواقع تزعم اختصاصها في تقديم البلاغات

وأكّدت الوزارة أنها لا تطلب من المستهلكين رقم الحساب أو البطاقة البنكية، أو كلمات المرور أو رموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم، وحذّرت من تزويد أي طرف بهذه البيانات السرية، ولا تشترط الوزارة إطلاقاً عند تقديم بلاغ تجاري القيام بتحميل أي برامج أو تطبيقات خارجية.