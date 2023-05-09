"التجارة" تحذّر من النصب والاحتيال عبر مواقع تزعم اختصاصها في تقديم البلاغات

أوضحت وزارة التجارة أن تقديم البلاغات التجارية يتم عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الرقم الموحد 1900، وذلك بعد رصد الوزارة أسلوب جديد للنصب والاحتيال من مواقع تزعم أنها مختصّة في تقديم البلاغات.
وأكّدت الوزارة أنها لا تطلب من المستهلكين رقم الحساب أو البطاقة البنكية، أو كلمات المرور أو رموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم، وحذّرت من تزويد أي طرف بهذه البيانات السرية، ولا تشترط الوزارة إطلاقاً عند تقديم بلاغ تجاري القيام بتحميل أي برامج أو تطبيقات خارجية.
وحذّرت المستهلكين من التعامل مع أي روابط مزيّفة في محركات البحث تنقل المستهلك إلى صفحات وهمية تستغل هوية الوزارة، مفيدة بأن القنوات المعتمدة لتقديم البلاغات التجارية فقط، هي: الرقم الموحد 1900 وتطبيق "بلاغ تجاري" الذي يمكن تحميله من خلال: https://mc.gov.sa/C-app.