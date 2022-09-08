مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11834 نقطة

وكانت أسهم شركات: صادرات، وتنمية، والمتحدة للتأمين، والوطنية، والحمادي الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: السعودي الفرنسي، وسلوشنز، والحكير، واللجين، ومعادن، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.32% و2.57%.