ترقية م. تركي الشهري نائبًا لرئيس المجموعة لمكتب كبار العملاء في باريس

يعد م. الحجاج أحد القياديين التنفيذيين السعوديين، وصاحب سجل حافل من الخبرات في العمل بالشركات العالمية والمؤسسات الحكومية، وشغل منصب المدير التنفيذي لتطوير الاستثمار في مناطق المملكة في وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للاستثمار سابقًا، والتي انضم إليها في مطلع عام 2018، بعد مسيرة مهنية حافلة لأكثر من عقد في الشركات العالمية.