بحث تطوير البنية التحتية وصيانة مرافق المشاعر المقدسة خلال "إكسبو الحج 2023"

يُذكر أن المؤتمر في نسخته الأولى 2021، حقق نجاحًا كبيرًا من خلال توقيع 115 اتفاقية، وتسجيله أرقامًا كبيرة لأعداد الزوار الذين تجاوزوا 45 ألف زائر، كما يستعرض المؤتمر في نسخته الثانية 2022 عددًا من الجلسات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية، بحضور عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف والحج، والسفراء والقناصل، والجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة من القطاع العام والخاص.