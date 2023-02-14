"المعجب" يلتقي وزير العدل المغربي وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء

وأشار "المعجب" إلى ما يحظى به المرفق العدلي في المملكة من عناية واهتمام القيادة، الأمر الذي كان له الأثر البارز في تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وأهمها تطوير البيئة التشريعية خاصة الأنظمة القضائية.