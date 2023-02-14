"المعجب" يلتقي وزير العدل المغربي وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء

زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق، اليوم، وزارة العدل المغربية، وكان في استقباله وزير العدل السيد عبداللطيف وهبي.
وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، وأوجه العمل المشترك خاصة في المجال العدلي.
وأشار "المعجب" إلى ما يحظى به المرفق العدلي في المملكة من عناية واهتمام القيادة، الأمر الذي كان له الأثر البارز في تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وأهمها تطوير البيئة التشريعية خاصة الأنظمة القضائية.
وقام النائب العام والوفد المرافق له بزيارة مقر المجلس الأعلى للقضاء المغربي، حيث التقى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، واطلع على دور المجلس ومهام السلطة القضائية في القيام بالواجبات المنوطة بهم.