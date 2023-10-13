مباحثات ولي العهد تبلور ثوابت المملكة.."التهدئة في قطاع غزة".. جهود سعودية لا تنقطع

تدعم المملكة دائماً وأبداً القضية الفلسطينية، وتؤكد أن هذه القضية دون سواها، هي قضيتها الرئيسية وقضية العرب الأولى، التي لا تراجع عنها، مهما طال أمدها، وتشدد في كل مناسبة أن هذا الدعم مستمر ومتواصل، حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المسلوبة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، لتكون عاصمة لدولة فلسطين.
وفي الحرب التي تشنها حاليًا قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة حالياً، تواصل السعودية وقوفها ومساندتها لأهالي القطاع، ومن هنا جاءت المباحثات والاتصالات التي يجريها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وعدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، من أجل تهدئة الأوضاع، والعمل على إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
وتعكس المباحثات التي يجريها ولي العهد مبادئ المملكة وثوابتها التي لا تتغير، تجاه القضية الفلسطينية، والتي تستند على القرارات الدولية، التي توصي بإقامة دولة فلسطينية، بجانب دولة إسرائيلية، كما أكدت المباحثات الحرص السعودي على سلامة الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المستمرة وحمايته، ووقوف المملكة إلى جانبه، حتى ينال حقوقه المشـروعة والمسلوبة، وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط.
ولم تكتسب المملكة تلك المبادئ والثوابت منذ وقت قريب، وإنما منذ عقود مضت، دعمت فيها القيادات السعودية المتعاقبة، القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بكل ما يحتاجون إليه، حتى يتحقق لهم ما يريدون من أهداف ومساع، أولها إقامة دولة فلسطين المستقلة، هو ما عبرت عنه المملكة صراحة في الكثير من المواقف واللقاءات الدولية التي تطرقت إلى القضية الفلسطينية.
وتأتي دعوة المملكة للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، في الحرب الدائرة اليوم في القطاع، ومطالبتها الوقف الفوري للتصعيد في منطقة غزة ومحيطها، استشعاراً منها بخطورة استمرار التصعيد العسكري الذي تمارسه قوات الاحتلال، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل أكبر، وارتفاع مستوى العنف الدائر وازدياد عدد الضحايا من المدنيين، وهو ما تخشاه القيادة السعودية، وتعمل بكل طاقتها للحد منه، خشية تفاقم الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه.