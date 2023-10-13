مباحثات ولي العهد تبلور ثوابت المملكة.."التهدئة في قطاع غزة".. جهود سعودية لا تنقطع

وتأتي دعوة المملكة للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، في الحرب الدائرة اليوم في القطاع، ومطالبتها الوقف الفوري للتصعيد في منطقة غزة ومحيطها، استشعاراً منها بخطورة استمرار التصعيد العسكري الذي تمارسه قوات الاحتلال، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل أكبر، وارتفاع مستوى العنف الدائر وازدياد عدد الضحايا من المدنيين، وهو ما تخشاه القيادة السعودية، وتعمل بكل طاقتها للحد منه، خشية تفاقم الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه.