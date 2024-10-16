بعد 10 سنوات.. "مستشفى بريدة" ينهي معاناة فتاة من التحام الفك السفلي والجمجمة

تمكن أطباء قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى بريدة المركزي، عضو تجمع القصيم الصحي، من إنهاء معاناة فتاة تبلغ من العمر 21 عامًا، كانت تعاني عدم القدرة على فتح فمها لمدة عشر سنوات، نتيجة التحام كامل بين الفك السفلي وقاع الجمجمة مما تسبب في نزول حاد بالوزن، لعدم قدرتها على تناول الأطعمة الصلبة، واعتمادها بشكل كامل على السوائل، بإجراء تدخل جراحي نوعي ودقيق استغرق 5 ساعات، وتكلل بالنجاح.
وأفاد تجمع القصيم الصحي أنه بعد حضور المريضة إلى عيادة جراحة الوجه والفكين بالمستشفى، أُجْرِيَت الفحوصات الطبية السريرية الشاملة، إضافة إلى التصوير المقطعي، حيث أظهرت نتائجها إصابة المريضة بالتحام مفصل الفك الصدغي بقاع الجمجمة، مما أدى إلى إغلاق شبه كامل للفك السفلي، نتيجة كسر قديم في المفصل تعرضت له قبل عشر سنوات، لم يُعَالَج بشكل صحيح، مما أدى إلى التئام خاطئ للكسر والتحام تام بين الفك السفلي وقاع الجمجمة، وتسبب في نزول حاد بالوزن لعدم قدرتها على تناول الأطعمة الصلبة واعتمادها بشكل كامل على السوائل والأطعمة التي لا تحتاج إلى مضغ، نتيجةً لعدم قدرتها على فتح فمها.
وأوضح أن الطاقم الطبي نجح في إجراء عملية دقيقة تحت التخدير العام استغرقت خمس ساعات، فُصل فيها التحام الفك السفلي عن قاع الجمجمة باستخدام أجهزة قطع العظم الجراحية، وإعادة تشكيل المساحة الطبيعية لمفصل الفك، للسماح بحركة طبيعية للمفصل، بعدها اُسْتُخْدِمَت اللفافة الصدغية لإعادة تشكيل غضروف المفصل، لمنع احتكاك العظام وتسهيل حركتها، وقد تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح، حيث تمكنت المريضة بعدها من فتح فكها وتناول الطعام بصورة طبيعية.
وأكد التجمع أن المريضة غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء، وهي بصحة جيدة دون أي مضاعفات تذكر من آثار التدخل الجراحي، مع منحها مواعيد مجدولة لاستمرار المتابعة مع قسم العلاج الطبيعي لإعادة تأهيل عضلات الفك؛ لضمان استعادة الوظائف بشكل كامل، واستكمال العلاج الدوائي اللازم.