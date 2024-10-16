بعد 10 سنوات.. "مستشفى بريدة" ينهي معاناة فتاة من التحام الفك السفلي والجمجمة

وأفاد تجمع القصيم الصحي أنه بعد حضور المريضة إلى عيادة جراحة الوجه والفكين بالمستشفى، أُجْرِيَت الفحوصات الطبية السريرية الشاملة، إضافة إلى التصوير المقطعي، حيث أظهرت نتائجها إصابة المريضة بالتحام مفصل الفك الصدغي بقاع الجمجمة، مما أدى إلى إغلاق شبه كامل للفك السفلي، نتيجة كسر قديم في المفصل تعرضت له قبل عشر سنوات، لم يُعَالَج بشكل صحيح، مما أدى إلى التئام خاطئ للكسر والتحام تام بين الفك السفلي وقاع الجمجمة، وتسبب في نزول حاد بالوزن لعدم قدرتها على تناول الأطعمة الصلبة واعتمادها بشكل كامل على السوائل والأطعمة التي لا تحتاج إلى مضغ، نتيجةً لعدم قدرتها على فتح فمها.