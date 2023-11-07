محليات

عسير.. حرس الحدود يقبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود لمحاولتهم تهريب 123 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

عسير.. حرس الحدود يقبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود لمحاولتهم تهريب 123 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب 123 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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نبات القات المخدر

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