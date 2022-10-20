"الأرصاد": غيوم وسحب ممطرة على تبوك والجوف والحدود الشمالية

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات: (المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير جازان)؛ في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.