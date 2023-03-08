"ميني بينت".. ابتكار جديد من "دهانات الجزيرة" لاختيار اللون الأمثل لجدارك

ينطلق منتج "ميني بينت" بواسطة "دهانات الجزيرة" من الرغبة في تسهيل تجربة اختيار الألوان، بهدف تحويلها من عملية صعبة ومملة وغير مضمونة، إلى عملية سهلة وممتعة ومضمونة، متيحاً لك تطبيق اللون واقعياً على أي مساحة لديك، ويمنحك فرصة لمقارنته الفعلية أمام عينيك، دون أن تتكلف عناء طلب المساعدة من شخص آخر أو شراء ملحقات دهان أخرى، فكل الذي تحتاجه هو علبة ميني بينت باللون الذي تريده، لتدهنه يداك بكل سهولة، إضافة إلى الجدار الذي ترغب في تغيير لونه، وبعملية بسيطة لا تتجاوز دقيقة واحدة ستتمكن من اختبار مدى مناسبة اللون وتناسقه مع جدارك وأثاثك، لتستطيع حينها أن تقرر بنفسك دون أن تحتاج إلى مشاورات تزيدك حيرة، أو إحداث فوضى عارمة تحيط بمساحتك بعد تجربة اللون.