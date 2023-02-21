أمين عام "التعاون الإسلامي" يزور المدن التركية المتضررة من الزلزال

ووجّه طه نداءً عاجلاً فور وقوع الزلزال إلى الدول الأعضاء في المنظمة والمؤسسات الإنسانية التابعة لها، والشركاء الدوليين لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لدعم ضحايا الزلزال المدمّر الذي خلف أعداداً كبيرة من القتلى في كل من تركيا وسوريا، مقدماً شكره لسرعة استجابة الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية لاحتواء تداعيات الزلزال حتى اللحظة، مجدداً دعوته للاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للمناطق المنكوبة في كل من الجمهورية التركية وسوريا.