تخصيص يوم لأبناء الشهداء و"أيتام" للاستمتاع بـ"بوليفارد وورلد" و"وندر غاردن"

كما شهد مؤتمرُ موسم الرياض اليوم الكشفَ عن آخر أرقام ومستجدات منصة بيع التذاكر "ويبوك" منذ ديسمبر 2023؛ حيث بلغت قيمةُ الإيرادات أكثرَ من 45 مليون ريال، إضافة إلى أكثر من 65 ألف مستفيد، وتنفيذ أكثر من 100 ألف عملية إعادة بيع.