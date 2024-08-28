تخصيص يوم لأبناء الشهداء و"أيتام" للاستمتاع بـ"بوليفارد وورلد" و"وندر غاردن"

أعلن رئيسُ "هيئة الترفيه" تركي آل الشيخ تخصيصَ يوم لأبناء شهداء الواجب و"جمعية أيتام"؛ لتجربة جميع فعاليات منطقتَيْ "بوليفارد وورلد" و"وندر غاردن" مجانًا.
كما شهد مؤتمرُ موسم الرياض اليوم الكشفَ عن آخر أرقام ومستجدات منصة بيع التذاكر "ويبوك" منذ ديسمبر 2023؛ حيث بلغت قيمةُ الإيرادات أكثرَ من 45 مليون ريال، إضافة إلى أكثر من 65 ألف مستفيد، وتنفيذ أكثر من 100 ألف عملية إعادة بيع.
وقال "آل الشيخ": حدّدنا المتلاعبين ببيع التذاكر في السوق السوداء، وجميعهم من الخارج.
وأشار، من ناحية أخرى، إلى أن نزال "ألكسندر أوسيك" و"تايسون فيوري" سيكون في 21 ديسمبر.