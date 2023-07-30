البدر: نسبة تشوّهات القلب الخلقية بالمملكة مرتفعة مقارنة بدول العالم لهذا السبب

أكّدت استشاري قلب الأطفال والأجنة الدكتورة ريما البدر؛ أن نسبة تشوّهات القلب الخلقية في المملكة مرتفعة مقارنة بدول العالم وتصل إلى قرابة 12 إلى 15 بين كل ألف حالة، ومن أبرز مسبّباتها زواج الأقارب.
وأوضحت البدر؛ أن التشخيص قبل الولادة يقلل من توتر ومفاجأة الأم حول إصابة الجنين، مع متابعة العلاج لانتظام ضربات القلب وبالتالي إطالة فترة الحمل الطبيعي حتى 36 أو 37 أسبوعاً قبل ولادة الجنين.
وتابعت في مداخلة لقناة الإخبارية ضمن برنامج اليوم، أن التشخيص المبكر والعلاج المبكر والولادة في مراكز متخصصة تعود على المرضى وذويهم بالنفع الكبير.
ولفتت البدر؛ إلى أن ولادة الطفل الطبيعية تقلل من فترة وجوده بالعناية المركزة، وبالتالي خفض الكلفة المادية، وتفادي عامل المفاجأة في جراحة القلب.