البدر: نسبة تشوّهات القلب الخلقية بالمملكة مرتفعة مقارنة بدول العالم لهذا السبب

أكّدت استشاري قلب الأطفال والأجنة الدكتورة ريما البدر؛ أن نسبة تشوّهات القلب الخلقية في المملكة مرتفعة مقارنة بدول العالم وتصل إلى قرابة 12 إلى 15 بين كل ألف حالة، ومن أبرز مسبّباتها زواج الأقارب.