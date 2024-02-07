"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1.116 سلة غذائية في محلية الدامر بولاية نهر النيل في السودان

من ناحية ثانية، وزع المركز أمس الأول، 400 سلة غذائية في مديرية بيجرأكام بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 2.400 فرد بواقع 400 أسرة، وذلك ضمن مشروع دعم الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم.