الطيران المدني و"المنافسة" توقِّعان مذكرة لتحسين البيئة التنافسية في قطاع الطيران

وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود الهيئة العامة للطيران المدني لتعزيز نطاق التعاون في المجالات التنافسية والاقتصادية والبحثية، التي تحرص على تفعيلها مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة في مجالات المعلومات والأبحاث والبيانات الإحصائية والدراسات المشتركة، الخاصة بقطاع الطيران المدني في المملكة برؤية تخصصية، حرصًا منها على مواكبة أحدث التطورات في مجال البحث والتطوير والتدريب وتحديث التشريعات المناسبة، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.