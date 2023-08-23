"التدريب التقني": أكثر من 73 ألف متدرب ومتدربة للعام الماضي

من جهته نوّه نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي بتخرج 50265 من متدربي الدبلوم الصباحي والمسائي في كليات البنين والبنات، إضافة إلى 5773 في مرحلة البكالوريوس للبنين والبنات الصباحي والمسائي؛ فيما وصل عدد الخريجين من المعاهد الصناعية الثانوية إلى 5459 خريجًا، إضافة إلى 8213 من معاهد السجون، و3951 من برامج اللغة الإنجليزية.