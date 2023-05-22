أميرِ المدينة المنورة يرعى تخريجِ 4781 متدربًا ومتدربةً بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية

وألقت الخريجة أماني شكري، كلمة نيابة عن زملائها الخريجين والخريجات، أعربت من خلالها عن سعادة جميع الخريجين وفرحتهم بالوصول إلى المرحلة العملية بعد مسيرة تعليمية امتدت إلى سنوات، ليشارك الخريجون والخريجات اليوم، في رحلة البناء والنماء التي يعيشها الوطن، ويسهموا في النهضة التنموية الشاملة بقيادة الحكومة الرشيدة - أيدها الله - مشيرةً إلى دور الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة وأعضاء هيئة التدريس في مساندة الخريجين والخريجات لتحقيق طموحاتهم العلمية اللازمة التي تمكِّنهم ليكونوا أعضاء فعَّالين في خدمة وطنهم ومجتمعهم.