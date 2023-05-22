أميرِ المدينة المنورة يرعى تخريجِ 4781 متدربًا ومتدربةً بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية

رعى أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، حفل تخريج متدربي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة، البالغ عددهم 4781 متدربًا ومتدربةً من خريجي 18 منشأة تدريبية، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.
ودشَّن أميرِ المنطقة "معرض التوظيف التقني 2023" الذي يستعرض 3800 فرصة عمل للخريجين والخريجات تقدمها 59 شركةً ومؤسسةً وطنيةً متخصصةً، ثم شهد سموُّه توقيع عددٍ من عقود العمل للخريجين والخريجات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات توظيف بين المؤسسة وعددٍ من المنشآت.
واستهل حفل التخرج بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا عن البرامج التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وألقت الخريجة أماني شكري، كلمة نيابة عن زملائها الخريجين والخريجات، أعربت من خلالها عن سعادة جميع الخريجين وفرحتهم بالوصول إلى المرحلة العملية بعد مسيرة تعليمية امتدت إلى سنوات، ليشارك الخريجون والخريجات اليوم، في رحلة البناء والنماء التي يعيشها الوطن، ويسهموا في النهضة التنموية الشاملة بقيادة الحكومة الرشيدة - أيدها الله - مشيرةً إلى دور الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة وأعضاء هيئة التدريس في مساندة الخريجين والخريجات لتحقيق طموحاتهم العلمية اللازمة التي تمكِّنهم ليكونوا أعضاء فعَّالين في خدمة وطنهم ومجتمعهم.
وفي نهاية الحفل، كرَّم أمير منطقة المدينة المنورة، المتفوقين من الخريجين والخريجات، كما كرَّم رُعاة البرامج والفعاليّات التي تنظِّمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.