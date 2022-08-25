"تعليم الشرقية" يكمل توزيع 4 ملايين كتاب على المدارس

أكملت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، ترحيل 4 ملايين كتاب للمقررات الدراسية لجميع مدارس المنطقة الشرقية.
وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص: تم تنفيذ عمليات النقل والترحيل طِبقًا لما خُطط له، وتم تيسير العمليات اللوجستية لنقل 4 ملايين كتاب للمدارس؛ لضمان البداية الجادة منذ اليوم الأول للعام الدراسي، الأحد المقبل.
وأضاف: عمليات التنظيم لتوزيع الكتب الدراسية بدأت منذ نهاية العام الدراسي الماضي؛ حيث تم نقلها من المستودعات المركزية إلى مكاتب التعليم في كافة محافظات المنطقة الشرقية؛ ومنها إلى نحو 1627 مدرسة.
وأشار إلى أن التقارير الدورية ومؤشرات الأداء، أظهرت اكتمال عمليات تسليم جميع المدارس كل المقررات الدراسية.
وفي سياق متصل، أكد الباحص، أن إحصائيات تسجيل الطلاب والطالبات في النقل المدرسي كشفت أن العدد تجاوز حتى اليوم 50 ألف طالب وطالبة.
وقال: عدد الحافلات لنقل الطلاب والطالبات في المنطقة الشرقية تجاوز 700 حافلة لتحقيق أهداف التعليم، وضمان أعلى معايير الأمن والسلامة، وتوفير تغطية شاملة لخدمات مريحة وذات موثوقية للمستفيدين، بالإضافة إلى تطوير بيئة تنافسية ذات جودة عالية لمقدمي الخدمات، في ظل حرص الوزارة على تشجيع الاستدامة في عمليات التشغيل وتطوير التكامل مع النقل العام.
وأضاف: عمليات تسجيل الطلاب والطالبات تتم عبر خطوات تسجيل عن طريق الدخول على نظام "نور" تشمل الدخول إلى صفحة نظام نور، ثم الضغط على أيقونة رابط التسجيل لولي أمر جديد، مع كتابة بيانات ولي الأمر تتضمن رقم الهوية أو رقم الإقامة لولي الأمر مع بيانات الطالب أو الطالبة وتاريخ ميلاده.