"تعليم الشرقية" يكمل توزيع 4 ملايين كتاب على المدارس

وقال: عدد الحافلات لنقل الطلاب والطالبات في المنطقة الشرقية تجاوز 700 حافلة لتحقيق أهداف التعليم، وضمان أعلى معايير الأمن والسلامة، وتوفير تغطية شاملة لخدمات مريحة وذات موثوقية للمستفيدين، بالإضافة إلى تطوير بيئة تنافسية ذات جودة عالية لمقدمي الخدمات، في ظل حرص الوزارة على تشجيع الاستدامة في عمليات التشغيل وتطوير التكامل مع النقل العام.