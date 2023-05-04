مكة المكرمة.. إنقاذ مواطن بعد سقوطه من مكان مرتفع وتعرضه لنزيف داخلي

نجح فريق طبي تكامُلي بقسم الطوارئ في مستشفى الكامل العام ،عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة مواطن يبلغ من العمر ٣٨ عامًا، بعدما تعرض للسقوط من مكان مرتفع.
وأدى الحادث إلى اضطراب بدرجة الوعي وهبوط بالدورة الدموية بسبب نزيف داخلي بالبطن.
وتم استدعاء مناوبي قسم الجراحة لتقديم الإسعافات الأولية، وبعد إجراء الأشعة السينية والتلفزيونية والتحاليل المخبرية؛ تبين وجود سائل حر أعلى البطن من الجهة اليسرى أدى لتضرر أنسجة الكبد.
وفي حينه، تم إسعاف المريض من خلال تقديم المحاليل الوريدية والأدوية اللازمة ونقل وحدات الدم.
وبعد استقرار الحالة، تم نقلها بواسطة فريق طبي متخصص لأحد المستشفيات بمحافظة جدة لتنويم المريض بالعناية المركزة تحت إشراف استشاري جراحة الجهاز الهضمي والكبد.
وتمت متابعة الحالة من خلال نقل وحدات الدم والأدوية اللازمة، بالإضافة لمتابعة النزيف الداخلي بالأشعة المقطعية.
وبعد أربعة أيام من تنويم المريض بالعناية المركزة؛ اتضح توقف النزيف الداخلي وتماثل المريض للشفاء وخروجه من المستشفى.
يُذكر أن مستشفى الكامل العام تمكن خلال شهر رمضان المبارك من تقديم الخدمة الطبية لـ ٤٣٣٧ حالة مرضية .