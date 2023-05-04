مكة المكرمة.. إنقاذ مواطن بعد سقوطه من مكان مرتفع وتعرضه لنزيف داخلي

نجح فريق طبي تكامُلي بقسم الطوارئ في مستشفى الكامل العام ،عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة مواطن يبلغ من العمر ٣٨ عامًا، بعدما تعرض للسقوط من مكان مرتفع.