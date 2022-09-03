"فرق".. الأسرع توقيتاً في أولى منافسات الحيل بمهرجان ولي العهد

حققت "فرق" لمنصور سعيد الهاجري، المركز الأول في الشوط الصباحي الخامس فئة حيل – عام، والحصول على لقب الأسرع توقيتاً على مستوى الأشواط الـ 10 بتوقيت 9:33.156 دقيقة، ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.
وظهرت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط كالتالي: "تنويه" لعبدالهادي خليل الهاجري، و"قوس" لعبد العزيز بن معلاء السهلي، و"العنود" لعلي راشد المري، و"العالمي" لمحمد علي الكتبي، و"رياض" لمحمد علي الكتبي، و"الهايله" لمحمد سلطان المالكي، و"دمعان" لعبدالعزيز بن معلاء السهلي، و"فن" لعبدالله سعد المري، و"جبار" لحاسن سعد القرشي.