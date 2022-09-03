"فرق".. الأسرع توقيتاً في أولى منافسات الحيل بمهرجان ولي العهد

وظهرت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط كالتالي: "تنويه" لعبدالهادي خليل الهاجري، و"قوس" لعبد العزيز بن معلاء السهلي، و"العنود" لعلي راشد المري، و"العالمي" لمحمد علي الكتبي، و"رياض" لمحمد علي الكتبي، و"الهايله" لمحمد سلطان المالكي، و"دمعان" لعبدالعزيز بن معلاء السهلي، و"فن" لعبدالله سعد المري، و"جبار" لحاسن سعد القرشي.