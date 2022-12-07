بحزم ممزوج بـ"الأسف".. إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تلغي فئة "المفاريد"

دون سابق إنذار، هبّت رياح الحزم من شمال شرق العاصمة الرياض؛ حيث الصياهد الجنوبية لصحراء الدهناء، بإعلان إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، إلغاء فئة المفاريد بكار للون المجاهيم، وذلك بناءً على تقارير اللجان الطبية ولجنة الاستئناف، التي كشفت محاولات "العبث" في هذه الفئة المقرر انطلاق منافساتها يوم الثلاثاء الماضي.
هذه الرياح القادمة من "الصياهد" كانت عاتية على العابثين وجرس إنذار لكل من يحاول العبث في أهم موروث شعبي لدى أبناء الجزيرة العربية، فيما كانت بردًا وسلامًا على الملاك والعاشقين للإبل، والمتطلعين إلى منافسة شريفة في أكبر وأغلى المسابقات في الوطن العربي.
وبكلمة "للأسف" علق رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس ومؤسس المنظّمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، على حادثة العبث في فئة المفاريد بكار للون المجاهيم؛ حيث حملت هذه الكلمة العديد من الرسائل الصارمة؛ أبرزها التصدّي بكل حزم أمام العابثين، فيما أكدت على مواصلة "نادي الإبل" جهوده الحثيثة في مكافحة آفة العبث والتوعية بمخاطره، والتذكير بأضراره وأثاره على الإبل.
كلمة "للأسف" المعلقة في أعلى البيان الحازم المنشور في حساب نادي الإبل على "تويتر"؛ أعادت التأكيد على الهدف الأسمى لنادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين، بأن تكون منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل دائمًا وأبدًا ميدانًا للعدالة والنزاهة، وذلك بتطبيق أعلى المعايير المتطورة في الفحوصات على جميع الفئات المشاركة في المهرجان.