بحزم ممزوج بـ"الأسف".. إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تلغي فئة "المفاريد"

هذه الرياح القادمة من "الصياهد" كانت عاتية على العابثين وجرس إنذار لكل من يحاول العبث في أهم موروث شعبي لدى أبناء الجزيرة العربية، فيما كانت بردًا وسلامًا على الملاك والعاشقين للإبل، والمتطلعين إلى منافسة شريفة في أكبر وأغلى المسابقات في الوطن العربي.