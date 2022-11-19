قفزة مهمة لجامعة شقراء في التحول الرقمي.. تخطّت ٨ مراكز بنسبة تحسن تجاوزت ١٠٤%

حقّقت جامعة شقراء تقدُّمًا في مؤشر قياس التحول الرقمي الحكومي العاشر لعام 2022م، بعد حصولها على نسبة متقدمة في تصنيف أصدرته هيئة الحكومة الرقمية.
جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية تحت شعار "نحو أفق رقمي واعد"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ونخبة من المختصين والخبراء.
وأحرزت جامعة شقراء تقدمًا بنسبة ١٠٤% عن العام الماضي على مؤشر قياس التحول الرقمي لنضج والتزام الجهات الحكومية بمعايير التحول الرقمي، وتطوير وتسريع وتيرة القدرات الرقمية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ حيث تقدمت ٨ مراكز، لتحتل المركز الـ١٦ على قطاع التعليم والتدريب.
وأشاد رئيس جامعة شقراء الدكتور علي محمد السيف، بجهود فريق العمل القائم على التحول الرقمي بالجامعة، وقال: "أبارك لمنسوبي الجامعة نسبة تحسين 104% في القياس العاشر للتحول الرقمي الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية، وتقدمها 8 مراكز في ترتيبها لهذا العام ضمن مجموعة التعليم والتدريب".
وأضاف: "كل الشكر لإدارة التحول الرقمي بالجامعة على جهودهم المبذولة في تحقيق هذا التقدم".
يُذكر أن قياس التحول الرقمي يهدف إلى قياس مدى الالتزام بالمعايير لتحسين أداء وفعالية الجهات الحكومية وتحقيق متطلبات التحول الرقمي من خلال التطبيق الأمثل للمعايير، وصولًا إلى تحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والإسهام في تقدم المملكة عالميًّا.