قفزة مهمة لجامعة شقراء في التحول الرقمي.. تخطّت ٨ مراكز بنسبة تحسن تجاوزت ١٠٤%

وأشاد رئيس جامعة شقراء الدكتور علي محمد السيف، بجهود فريق العمل القائم على التحول الرقمي بالجامعة، وقال: "أبارك لمنسوبي الجامعة نسبة تحسين 104% في القياس العاشر للتحول الرقمي الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية، وتقدمها 8 مراكز في ترتيبها لهذا العام ضمن مجموعة التعليم والتدريب".