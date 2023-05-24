"العقيل": "هيئة المنافسة" وقّعت اتفاقات كفيلة بإيجاد الحلول لجميع التحديات

وبيّن "العقيل" أن وفرة البيانات وتجميعها يعد من أهم التحديات، مشددًا على أن الهيئة عملت على العديد من البرامج، والتي يتم من خلالها ربط الجهات المعنية ببعضها، في القطاعين العام والخاص، فضلًا عن أهمية دراسة الوضع الحالي وأوضاع السوق، مع التأكيد على ضرورة فهم سلوك المنشآت وتحليل عمل الشركات العاملة في السوق.