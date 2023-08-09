74 مركزاً.. "الصحة" تُطلق مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشروعين فرعيين للتجمعات الصحية

وبيّنت الوزارة أن إجمالي عدد المراكز الصحية بلغ 74 مركزاً، وسيتم تقسيم المشروع والمجموعات إلى مشروعين فرعيين منفصلين، حيث يتكون المشروع الفرعي الأول من التجمع الصحي الثاني والثالث في الرياض، وتجمع الشرقية الصحي بعدد 37 مركزاً صحياً، فيما يتكون المشروع الفرعي الثاني من التجمع الأول بالرياض والتجمع الأول والثاني في جدة، وتجمع مكة الصحي من 37 مركزاً صحياً، وسيكون نطاق العمل للمراكز الرعاية الصحية الأولية مزيجاً من الهدم وإعادة البناء، والتجديد، والاستبدال، والبناء الجديد.