74 مركزاً.. "الصحة" تُطلق مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشروعين فرعيين للتجمعات الصحية

أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشروعين فرعيين للتجمعات الصحية الأول والثاني والثالث في مدينة الرياض، والتجمعين الصحيين الأول والثاني في مدينة جدة، وتجمع مكة الصحي، وتجمع الشرقية الصحي.
وأوضحت الوزارة أن المشروعين يسهمان في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية، وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل (للخدمات غير الطبية)، والصيانة شاملاً المعدات الطبية وبمدة عقد 22 سنة و6 أشهر (منها سنتان و 6 أشهر من التصميم والبناء، و20 سنة من التشغيل والصيانة).
وبيّنت الوزارة أن إجمالي عدد المراكز الصحية بلغ 74 مركزاً، وسيتم تقسيم المشروع والمجموعات إلى مشروعين فرعيين منفصلين، حيث يتكون المشروع الفرعي الأول من التجمع الصحي الثاني والثالث في الرياض، وتجمع الشرقية الصحي بعدد 37 مركزاً صحياً، فيما يتكون المشروع الفرعي الثاني من التجمع الأول بالرياض والتجمع الأول والثاني في جدة، وتجمع مكة الصحي من 37 مركزاً صحياً، وسيكون نطاق العمل للمراكز الرعاية الصحية الأولية مزيجاً من الهدم وإعادة البناء، والتجديد، والاستبدال، والبناء الجديد.
وأكدت وزارة الصحة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بزيادة حصة القطاع الخاص في المشاركة بتقديم الخدمات الصحية، وتحسين البنية التحتية، ورفع معايير السلامة، وإدارة المرافق الصحية، حيث من المتوقع أن يتم طرح عددٍ من مراكز الرعاية الأولية أمام القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، كما دعت المطورين والمشغلين المحليين والدوليين ذوي الخبرة من القطاع الخاص الذين يقدمون خدمات التصميم والبناء والتمويل والتشغيل (للخدمات غير الطبية) والصيانة للاطلاع على وثيقة إبداء الرغبات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص.