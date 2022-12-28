"التدريب التقني": قبول 52227 متدرّبًا ومتدربة بالفصل الثاني بالكليات والمعاهد

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبول "52227" متدربًا ومتدربة بالفصل الثاني الحالي من هذا العام في مختلف برامج الدبلوم والبكالوريوس واللغة الإنجليزية بالكليات والمعاهد التابعة لها.
وأكّد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، زيادة أعداد المقبولين في الفصل الثاني مقارنة بالفصل الأول من هذا العام؛ حيث بلغ إجمالي المقبولين خلال الفصل الأول الماضي "51229" متدرّبًا ومتدرّبة، في حين بلغ عدد الخريجين بالفصل ذاته "20600" خريج وخريجة.
وأضاف العتيبي أن المؤسسة تنفّذ عدة برامج لتحفيز المتدربين والمتدربات، وإثراء رحلتهم التعليمية؛ كونهم أساس العملية التدريبية؛ حيث أطلقت عدة مبادرات لتشجيعهم نحو التفوق والتميز؛ من أبرزها: مكافأة المؤسسة للتفوق العلمي الفصلية التي تصل إلى "1000" ريال لكل متفوق، ومكافأة المؤسسة للتفوق العلمي للخريجين التي تصل إلى "2000" ريال لكل خريج متفوق، وجائزة المحافظ للمتدرب المثالي التي تعدّ جائزة تنافسية تمنح الحاصلين عليها فرصة إكمال مرحلة البكالوريوس التطبيقي بالكليات التقنية.