"المطرية الـ 7" تتواصل والحرارة ترتفع وسيول.. "طقس الـ 36 ساعة" في قراءة لـ"الحصيني"

وأضاف: يتوقع خلال الـ36 ساعة المقبلة من اليوم السبت 8 رجب إلى نهار غد الأحد 9 رجب 1445هـ، أمطارٌ متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة الى غزيرة وحبات بَرَد وفرصة سيول على أجزاءٍ من مناطق: الباحة وعسير وجازان وجنوب مكة المكرّمة وشرقها.