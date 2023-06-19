14 في 100 عام.. عنقود "خطباء عرفة".. تاريخ بدأه "ابن عبداللطيف" وشهد لـ"المفتي"

تناوب على خطبة عرفة خلال قرن من الزمان 14 خطيبًا من المشايخ والأئمة الفضلاء، كان أكثرهم وقوفًا في منبر مسجد نمرة بعرفات المفتي العام للسعودية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بـ34 خطبة، بدأها 1402هـ إلى 1436هـ، تلاه عبدالله بن حسن آل الشيخ بـ25 خطبة على مدار 25 عامًا متواصلة.
وتفصيلاً، كان أول من خطب في مسجد نمرة بعرفات في العهد السعودي (الدولة السعودية الثالثة) هو الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، بإذن من الملك عبدالعزيز، وذلك عام ١٣٤٣هـ.
وفي عام 1344هـ، خطب بالناس يوم عرفة الشيخ عبدالله بن حسن بن حسين بن علي بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب، وظل خطيبًا حتى عام 1369هـ، ثم خلفه في الخطبة بمسجد نمرة في موسم حج عام 1370هـ الشيخ محمد بن عبدالله بن حسن آل الشيخ، واستمر في الخطابة حتى عام 1376هـ.
وكلف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشيخ، بالخطابة عام 1377هـ، واستمر فيها حتى عام 1398هـ؛ إذ سافر خارج السعودية للعلاج، وخلفه في الخطبة أثناء موسم الحج عام 1399هـ الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، وسجلت خطبته ذلك العام، وهي متداولة حتى وقتنا الحاضر.
وعاد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن إلى إلقاء خطبة عرفة عامَي 1400هـ، و1401هـ؛ ليعتذر بعدها عن عدم الخطابة لظروفه الصحية.
بعد ذلك تم تكليف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، حفيد أول خطيب لجامع نمرة (في الدولة السعودية الثالثة)، بالخطابة، واستمر الشيخ عبدالعزيز في الخطابة في منبر مسجد نمرة أطول فترة؛ إذ خطب منذ موسم حج عام 1402هـ حتى موسم حج عام 1436هـ.
بعدها اعتذر المفتي عن عدم الخطابة لظروفه الصحية، وفي عام 1437هـ كُلف بخطبة يوم عرفة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إمام الحرم المكي رئيس شؤون الحرمين، أما عام 1438هـ فكُلف بالخطبة في مسجد نمرة الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، وفي عام 1439هـ كُلف بالخطبة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، الشيخ حسين بن عبدالعزيز بن حسن بن عبدالعزيز بن حسين بن حمد بن حسين آل الشيخ.
وفي عام 1440هـ كُلف بخطبة عرفة الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، وفي عام (1441هـ) كُلف الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي، بخطبة يوم عرفة في مسجد نمرة، وفي العام قبل الماضي ١٤٤٢هـ كُلف إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ بدر بن عبدالعزيز بليلة، بالصلاة والخطبة بمسجد نمرة.
وكُلف عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، العام الماضي ١٤٤٣ هـ، خطيبًا بمسجد نمرة بعرفة.
وفي هذا الموسم؛ صدرت الموافقة الكريمة على تولي الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء إلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام ١٤٤٤هـ، وبهذا يكون الخطيب الـ 14 لمسجد عرفة خلال قرن من الزمان.