قنصلية المملكة بدبي تغلق أبوابها الخميس والجمعة

وفي وقت سابق اليوم، حذرت القنصلية المواطنين قائلة: نظراً للحالة الجوية المطرية في دبي والإمارات الشمالية، يومي الخميس والجمعة2-3 مايو 2024م، فإنها تأمل من المواطنين والمواطنات كافة اتخاذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوصيات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة".