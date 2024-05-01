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قنصلية المملكة بدبي تغلق أبوابها الخميس والجمعة

دعت للتواصل على هاتف مخصص لحالات الطوارئ
قنصلية المملكة بدبي تغلق أبوابها الخميس والجمعة

نوهت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية لدى دبي بأنه نظراً للأحوال الجوية التي تمر بها إمارة دبي فعليه ستكون أبواب القنصلية مغلقة يومي الخميس والجمعة 2 - 3 مايو 2024م.

وقالت القنصلية: في الحالات الطارئة يمكنكم التواصل على هاتف طوارئ شئون السعوديين: 0097150 452 2258

وفي وقت سابق اليوم، حذرت القنصلية المواطنين قائلة: نظراً للحالة الجوية المطرية في دبي والإمارات الشمالية، يومي الخميس والجمعة2-3 مايو 2024م، فإنها تأمل من المواطنين والمواطنات كافة اتخاذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوصيات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة".

دبي
القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية

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