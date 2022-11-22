يعود ريعه للأطفال في العالم.. المملكة تشارك في المعرض الأممي الخيري بجنيف

شاركت بعثة المملكة العربية السعودية بجنيف، في المعرض الخيري الذي نظمته الأمم المتحدة اليوم، ويعود ريعه للأطفال حول العالم عبر منظمة اليونيسيف، بحضور جميع الوفود الدبلوماسية في جنيف.