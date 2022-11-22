يعود ريعه للأطفال في العالم.. المملكة تشارك في المعرض الأممي الخيري بجنيف

شاركت بعثة المملكة العربية السعودية بجنيف، في المعرض الخيري الذي نظمته الأمم المتحدة اليوم، ويعود ريعه للأطفال حول العالم عبر منظمة اليونيسيف، بحضور جميع الوفود الدبلوماسية في جنيف.
وقد شاركت المملكة في المعرض بجناحين مختلفين أشرفت عليهما حرم المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، والدبلوماسيات السعوديات في البعثة، وزوجات الدبلوماسيين.
وتضمّن الجناحان معروضات مختلفة جمعت بين التراث والموروث الشعبي والمنتجات الحديثة محلية الصنع، إضافة إلى المأكولات والمشروبات السعودية.
وأوضحت رئيسة قسم الدبلوماسية العامة في بعثة المملكة سارة العساف أن جميع المعروضات بالجناحين تم صنعها وتصميمها من قبل مصممين ومصممات سعوديات لنشر تراث المملكة.
وزارت مديرة المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف تاتيانا فالوفايا جناح المملكة في المعرض الخيري.