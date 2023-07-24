سمو محافظ الأحساء يكرّم عددًا من منسوبي مكافحة المخدرات بالمحافظة

من جهته قدم المقدم عبدالوهاب القحطاني باسمه ونيابة عن المكرمين الشكر لسمو محافظ الأحساء على ما تحظى به مكافحة المخدرات بالمحافظة من اهتمام ودعم مستمر من سموّه، والذي كان له الأثر فيما تحقق من نجاحات، معبرين عن بالغ سعادتهم بتكريمهم اليوم، وأن هذه اللفتة غير مستغربة من سموّه.