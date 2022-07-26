عملية جراحية متقدمة تُنقذ عين مواطن من العمى في "فيصل الطائف"

نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في إنقاذ عين مواطن كان يعُاني من آلام شديدة وانعدام في الرؤية.
وكان مواطن في العقد الخامس من عمره حضر لطوارئ المجمع وهو يعاني من ألم شديد وانعدام للرؤية بالعين اليمنى.
وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود قطع حاد بصلبة العين (بياض العين) مع وجود نزيف بالخزانة الأمامية للعين ومياه بيضاء مضاعفة ونزيف بالسائل الزجاجي بقاع العين.
وبعد عمل أشعة مقطعية وموجات صوتية للعين اتضح وجود جسم معدني كبير بقاع العين ملتصق بالشبكية، مما تسبب في نزيف بالسائل الزجاجي مع احتمالية وجود انفصال شبكي.
وعلى الفور جرى تحضير المريض لإجراء عملية جراحية عاجلة تحت إشراف الدكتور محمد عبدالرزاق استشاري طب العيون.
وتم إجراء عملية متقدمة استمرت لثلاث ساعات وشملت إزالة النزيف من الخزانة الأمامية للعين، وإزالة مياه بيضاء ، وزارعة عدسة مع إيقاف نزيف حاد وإزالة المتليف من السائل الزجاجي والشبكية، بالإضافة لإزالة الجسم المعدني (قطعة حديدية) وذلك عبر فتحة دقيقة بجدار العين باستخدام آلة خاصة تم توفيرها مؤخراً، حيث تم إصلاح أجزاء منفصلة ومتهتكة من الشبكية، كما تم عمل ليزر داخلي للشبكية وحقنها بزيت السيليكون.
وقد تحسن نظر المريض، وأخذ الإذن بخروجه سالماً معافى ولله الحمد، على أن يتابع مع العيادة كمراجعات دورية.