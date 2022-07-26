عملية جراحية متقدمة تُنقذ عين مواطن من العمى في "فيصل الطائف"

‏وتم إجراء عملية متقدمة استمرت لثلاث ساعات وشملت إزالة النزيف من الخزانة الأمامية للعين، وإزالة مياه بيضاء ، وزارعة عدسة مع إيقاف نزيف حاد وإزالة المتليف من السائل الزجاجي والشبكية، بالإضافة لإزالة الجسم المعدني (قطعة حديدية) وذلك عبر فتحة دقيقة بجدار العين باستخدام آلة خاصة تم توفيرها مؤخراً، حيث تم إصلاح أجزاء منفصلة ومتهتكة من الشبكية، كما تم عمل ليزر داخلي للشبكية وحقنها بزيت السيليكون.