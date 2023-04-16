"الداخلية" تعلن عن ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.
وأوضحت الوزارة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 64 مخالفًا لنظام البيئة؛ لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محلييْن في أنشطة تجارية، كما ضبطت 22 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 20 آلية استُخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص.
وتم القبض على 47 مخالفًا للنظام؛ لرعيهم 1170 متنًا من الإبل و515 رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي.
وأكدت الداخلية أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.