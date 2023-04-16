"الداخلية" تعلن عن ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

وأوضحت الوزارة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 64 مخالفًا لنظام البيئة؛ لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محلييْن في أنشطة تجارية، كما ضبطت 22 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 20 آلية استُخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص.