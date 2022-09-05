مع اقترابها أو ابتعادها عن خط الاستواء.. "الزعاق" يكشف علاقة الشمس بهجرة الطيور

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن الطيور تعتمد في هجرتها السنوية على حركة الشمس، فمع اقتراب الشمس من خط الاستواء تبدأ الهجرة.
وأوضح الزعاق؛ أن الشمس تمر بخط الاستواء مرتين كل عام: الأولى، خلال صعودها لأعلى لمدار السرطان، في موسم الربيع. والأخرى، خلال نزولها لأسفل في مدار الجدي في موسم الخريف وتسمّى هجرة العودة، والعامة يسمونها بهجرة الخراف، فهي تأتي من العروض العليا في روسيا وشمال أوروبا إلى العروض المتدنية في إفريقيا من أجل التفريخ والتكاثر، وهي الأطول مكثاً، وفي الربيع تسمّى هجرة الذهاب من إفريقيا إلى روسيا من أجل التزاوج.
وأضاف الزعاق؛ في فيديو على حسابه بتويتر، أن الطيور تعتمد في هجرتها على دلائل سماوية وأرضية، هي: نجوم الليل والشمس في السماء، والحقل المغناطيسي، والخرائط الذهنية أرضاً. وبدأ الإنسان في توثيق هجرتها قبل 3 آلاف عام.
وتابع، "إذا شفت: الدخل الصغير ترى سهيل حولك، الدخل الكبير ترى سهيل دخل، اختلاط الطيور دخول النجم الثاني من سهيل، والصفار دخول موسم الصفري، والقميري قرب انتصاف موسم سهيل، الكرك الأقرع ترى طول الليل مساوي للنهار، والكروان ترى الوسم حولك".