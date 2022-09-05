مع اقترابها أو ابتعادها عن خط الاستواء.. "الزعاق" يكشف علاقة الشمس بهجرة الطيور

وأوضح الزعاق؛ أن الشمس تمر بخط الاستواء مرتين كل عام: الأولى، خلال صعودها لأعلى لمدار السرطان، في موسم الربيع. والأخرى، خلال نزولها لأسفل في مدار الجدي في موسم الخريف وتسمّى هجرة العودة، والعامة يسمونها بهجرة الخراف، فهي تأتي من العروض العليا في روسيا وشمال أوروبا إلى العروض المتدنية في إفريقيا من أجل التفريخ والتكاثر، وهي الأطول مكثاً، وفي الربيع تسمّى هجرة الذهاب من إفريقيا إلى روسيا من أجل التزاوج.