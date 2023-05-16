"الوطني للأرصاد": مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ43 مئوية؛ فيما سجلت أبها والباحة أقل درجة حرارة 17 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 43 مئوية، وكل من المدينة المنورة ووادي الدواسر والخرج 41 درجة، والأحساء 40 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ17 مئوية، تليها طريف 18 درجة، والقريات 19 مئوية، وعرعر وسكاكا والطائف 20 درجة مئوية.
وسجلت الوجه وينبع وجدة أعلى رطوبة بنسبة 95% و85%.