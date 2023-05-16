"الوطني للأرصاد": مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ43 مئوية؛ فيما سجلت أبها والباحة أقل درجة حرارة 17 مئوية.