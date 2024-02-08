اختتام أعمال المؤتمر الدولي الأول للعلوم البيئية التطبيقية بجامعة الملك خالد

وحظي المؤتمر الذي استمرّ على مدى يومين، بحضور أكثر من ألف مستفيد، وتضمن جلسات علمية ومحاضرات رئيسة، تحت محاور فرعية متنوعة في مجال العلوم البيئية والبيولوجية والتطبيقات الكيميائية في منع المخاطر البيئية، إلى جانب موضوعَي: المواد النانونية المتقدمة في التطبيقات البيئية، والحوسبة والبيئة الذكية، بالإضافة إلى معرض مصاحب احتوى على 26 ورقة عمل متنوعة، بمشاركة ستة باحثين دوليين من: بريطانيا، ومصر، والسودان، وتونس، وباكستان، واليمن. واشتمل المؤتمر الدولي على 47 ورقة بحثية، و21 محاضرة، في ست جلسات علمية.